ميسي يزين برشلونة من جديد قبل مواجهة إسبانيول

مران برشلونة يشهد عودة ثلاثي الفريق بعد العطلة الشتوية

شهد مران برشلونة اليوم، عودة ثلاثي الفريق ليونيل ميسي، ولويس سواريز وأرتورو فيدال للتدريبات من جديد قبل مواجهة إسبانيول.

ويلعب برشلونة مع إسبانيول، مساء السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الليجا الإسبانية.

وكان الثلاثي، آخر المنضمين لمران الفريق عقب فترة الإجازة الشتوية، ليخضوا اليوم أول مران لهم في العام الجديد.

مران اليوم، شارك فيه جميع اللاعبين تحت قيادة إرنستو فالفيردي، باستثناء المصابين، كما شارك كارليس بيريرز، وأنس وفاتي وأليكس كولادو، بالإضافة إلى الحارس إجناسيو بينيا.

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ويتصدر الفريق الكتالوني، ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد لعب 18 جولة من عمر المسابقة.

جدير بالذكر أنه عقب مباراة الديربي أمام إسبانيو، ستسافر بعثة برشلونة إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، وفي حال فوزه في المباراة، سيواجه الفائز من ريال مدريد وفالنسيا في المباراة النهائية للسوبر.