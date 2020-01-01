ميسي يتجاوز جريزمان بعد تتويجه لاعب الشهر في الدوري الإسباني

البرغوث أصبح أكثر لاعب يحقق جائزة لاعب الشهر في الليجا

حقق ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني عن فبراير الماضي بعد المستوى الكبير الذي قدمه وساهم في إنهاء الشهر بأربع انتصارات في الليجا وصدارة البطولة.

ميسي سجل 4 أهداف في 4 مباريات وصنع 6 أخرى، أي أنه ساهم في 10 أهداف من أصل 13 هدفًا للنادي الكتالوني بالشهر.

وتعد هذه المرة السابعة التي يحصل فيها ميسي على جائزة لاعب الشهر لينفرد بكونه أكثر لاعب تحقيقًا لها على الإطلاق.

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وبدأ تطبيق لاعب الشهر منذ سبتمبر 2013 ولكن البرغوث انتظر حتى يناير 2016 ليحصل على جائزة لاعب الشهر.

وحصل عليها ميسي مجددًا في أبريل 2017 وأبريل وسبتمبر 2018 ومارس ونوفمبر 2019 وأخيرًا فبراير 2020.

وكان أنطوان جريزمان، لاعب البلوجرانا، هو الأكثر تتويجًا بجائزة لاعب الشهر بواقع 6 مرات حققها كلها مع أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أنّ تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، كان لاعب الشهر في يناير ومن قبله لويس سواريز في ديسمبر.