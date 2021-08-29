ميسي ورونالدو يحطمان حلم مولر!

ميسي ورونالدو يصدمان مولر وعشاق كرة القدم

صُدم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني بسبب انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان وعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وغادر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نادي برشلونة، بعد 21 سنة في النادي بسبب عدم قدرتهم على التجديد له بعد نهاية عقده نظرًا للأزمة المالية التي تضرب برشلونة.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في عقد انتقال حر وقد يكون اليوم الأحد بداية ظهوره بقميص فريقه الجديد ضد ريمس في الدوري الفرنسي.

وعاد نهاية الأسبوع الماضي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه الأسبق مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

لماذا صُدم مولر؟

حلم مولر الذي قضى عليه الثنائي ميسي ورونالدو كان رؤيتهما بقميص فريق واحد ليستمتع هو وجمهور كرة القدم بهذه اللحظة.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت بين اسم رونالدو وباريس سان جيرمان لترتفع التوقعات برؤية ليو وكريستيانو يلعبان في فريق واحد.

ماذا قال مولر عن سوق الانتقالات الحالية؟

عقب فوز بايرن بخماسية نظيفة على هيرتا برلين أمس في الدوري الألماني قال مولر: "لو كان مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان فكنت أفضل رؤية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يلعبان سويًا".

ويقترب مبابي من الانتقال من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وتابع توماس "ثنائية- ميسي ورونالدو- كانت ستصبح مثيرة جدًا خاصة بالنسبة لي كمشجع للرياضة. تحتاج اللاعبين الجيدين بالكرة والحاسمين".

وواصل لاعب بايرن ميونخ "كريستيانو بات لاعبًا حاسمًا بشدة. لا يحتاج الكرة في العمق، ميسي ونيمار يمكنهما المرور من لاعبي خط الوسط؛ كان ذلك ليصبح مثيرًا".

وكان من الممكن أن يلتقي مولر مع ميسي مجددًا قريبًا لو ظل الأخير في برشلونة؛ فقرعة بطولة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أوقعت الفريقين في مجموعة واحدة ليكون اللقاء الأول بين الفريقين منذ فوز بايرن على برشلونة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20.

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