غياب ميسي عن برشلونة يتسبب في قلق بايرن ميونخ

نجوم ومسؤولي بايرن ميونخ يشعرون بالقلق من غياب ليونيل ميسي عن برشلونة.

أسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسات موسم 2021-2022 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية في المجموعة الخامسة، تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

وإلى جانب بايرن ميونخ وبرشلونة تضم المجموعة الخامسة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا ناديي بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني، وبالتأكيد فإن بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الستة عشر ستكون بين النادي البافاري و"البلوجرانا".

مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ تعيد إلى الأذهان مباراة ربع النهائي في نسخة 2020 من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت انتصارًا تاريخيًا للنادي البافاري بنتيجة 8-2، في نتيجة تمثل كابوسًا للنادي الكتالوني وجماهيره.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت ردود الفعل من لاعبي ومسؤولي بايرن ميونخ، حيث عبر معظمهم عن تخوفه من مواجهة برشلونة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.

ماذا قال مانويل نوير عن مواجهة برشلونة؟

مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ قال عن مواجهة برشلونة: "لا يمكننا ارتكاب أخطاء في هذه المجموعة، جميع المنافسين أقوياء، مواجهة برشلونة لا تزال حاضرة بالنسبة لنا جميعًا من عام 2020، وستكون مهمة وصعبة للغاية حتى بعد رحيل ميسي".

وأضاف: "بنفيكا فريق جيد جدًا في اللعب، وهناك دائمًا أجواء رائعة هناك، كما لا يجب أن نقلل من شأن دينامو كييف، فهم فريق قوي للغاية، على أي حال، أنا أتطلع إلى هذه المجموعة والمباريات مع هذه الفرق الأوروبية الرائعة".

ماذا قال توماس مولر عن قرعة دوري الأبطال؟

من جانبه، أكد توماس مولر نجم خط وسط بايرن ميونخ على صعوبة مجموعة ناديه في دوري الأبطال، بالإضافة إلى الحديث عن الذكريات الرائعة من مواجهة برشلونة في 2020.

وقال مولر: "سنلعب مع ثلاثة منافسين لهم تاريخ كبير في دوري الأبطال، أريد حقًا مواجهة هذه الفرق، وكلها جيدة جدًا في كرة القدم".

وأضاف: "ما زلنا نحتفظ بذكريات طيبة من مواجهة برشلونة في ربع نهائي 2020، لقد كانت تجربة رائعة في لشبونة لفريق بايرن ميونخ".

وتابع: "علينا أيضًا أن نكون على أهبة الاستعداد ضد بنفيكا ودينامو كييف، عندما أفكر في كييف، أفكر على الفور في الهدف الرائع الذي سجله ماريو بازلر في نصف نهائي 1999، والذي مهد الطريق إلى النهائي".

ماذا قال يوشوا كيميتش عن قرعة دوري الأبطال؟

فيما أكد يوشوا كيميتش نجم خط وسط بايرن ميونخ على طموحات جميع الأندية في المجموعة، والصعوبة التي ستواجه فريقه عند اللعب أمام برشلونة.

وقال كيميتش: "المجموعة طموحة للغاية، سيكون اللعب ضد برشلونة تحديًا كبيرًا، لأن لديهم العديد من اللاعبين أصحاب المستوى العالي، ونحن نتطلع إلى اللعب ضدهم، ستكون هاتان المباراتان رائعتان".

وأضاف: "بنفيكا فريق جيد ومرن من الناحية التكتيكية ويصعب اللعب أمامه، ودينامو كييف عقبة أخرى يجب تخطيها بأقصى قدر من التركيز، بشكل عام فإن هدفنا هو السيطرة على المجموعة مبكرًا".

ماذا قال مدير بايرن ميونخ الرياضي عن قرعة دوري الأبطال؟

من جانبه، أكد البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي على صعوبة مواجهة برشلونة في غياب ميسي، لامتلاك الفريق العديد من اللاعبين الرائعين.

وقال حميديتش: "كلاعب، أحببت دائمًا مواجهة العظماء، برشلونة خسر ليونيل ميسي، لم يكن أحد ليصدق أنه من الممكن أن يغادر برشلونة، هذا بالطبع فريق مختلف بدونه، لكن لديهم لاعبين جيدين في صفوفهم، وستكون مواجهة جيدة".

وأضاف: "بنفيكا نادٍ تقليدي، واسم مألوف للجميع، كما لا ينبغي الاستهانة بقدرات دينامو كييف، هدفنا صدارة المجموعة".

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