ميسي ورونالدو.. من الأفضل في فيفا 21؟

يتنافسان على أرض الواقع وإن بَعُدت المسافات، ولكن حتى في اللعبة الافتراضية، التنافس يتواجد بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فمن الأفضل في فيفا 21؟

صحيح أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تقدما في العمر، لكن الحقيقة المطلقة تظل ثابتة أنهما الأفضل في العالم، وأن التنافس بينهما لا يتوقف على مختلف الأصعدة.

تلك التنافسية تنعكس أيضًا في لعبة FIFA 21، حيث يتفاخر المتنافسون دومًا بأن لدى البرغوث والدون أعلى التقييمات متفوقين على النجوم الأصغر عمرًا ككيفن دي بروينه ونيمار.

الفجوة تضيق، وبالطبع سيلحق أحد أولئك النجوم الصغار بالثنائي العملاق في يومٍ من الأيام، ولكن في كل الأحوال، يظل ميسي ورونالدو في مكانة استثنائية حاليًا.

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في هذا التقرير من جول، نستعرض معكم بنظرة فاحصة دقيقة من هو الأفضل من بين ميسي ورنالدو في فيفا 21.

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المحتوى:

ما هو تقييم ليونيل ميسي في فيفا 21؟

حصل ميسي على تقييم 93 بشكلٍ عام في فيفا 21، مما يجعله اللاعب الأفضل في اللعبة على الإطلاق، ومن المثير للاهتمام أن تقييم ميسي قد انخفض بدرجة عن تقييمه في نسخة فيفا 20، عندما كان 94.

السمة التقييم التقييم العام 93 السرعة 85 التسديد 92 التمرير 91 المراوغات 95 الدفاع 38 القوة البدنية 65

على الرغم من تقدم ميسي في العمر، إلا أن سرعته لا تزال مرتفعة نسبيًا (85) على الرغم من أنها تراجعت بمقدار درجتين عمّا كانت عليه في فيفا 20.

قدرته على المراوغة والتسديد والتمرير تجعله الأفضل في اللعبة، ولكن حتى هذه السمات تراجعت عمّا كانت عليه في الإصدار السابق.

مراوغات ميسي الآن 95 (96 في فيفا 20)، التمرير 91 أقل بدرجة أيضًا من فيفا 20، لكن خاصية التسديد ظلّت كما هي 92.

التعمق في سمات ليونيل ميسي في فيفا 21:

الحركات المهارية : 4

: 4 القدم الضعيفة : 4

: 4 معدل العمل الهجومي : متوسط

: متوسط معدل العمل الدفاعي : قليل

: قليل القدم المفضّلة : اليسار

: اليسار العمر : 33

: 33 الجنسية: أرجنتيني

السمة التقييم السمة التقييم التسارع 91 الرشاقة 91 سرعة الركض 80 التوازن 95 التمركز 93 ردود الفعل 94 الإنهاء 95 السيطرة على الكرة 96 قوة التسديدة 86 المراوغات 96 التسديدات الطولية 94 الاتزان والهدوء 96 الكرة على الطائر 88 الالتحامات 40 ركلات الجزاء 75 دقة اللعب بالرأس 70 الرؤية 95 رقابة لاعب آخر 32 العرضيات 85 قطع الكرة أثناء الوقوف 35 دقة الركلات الحرة 94 قطع الكرة من خلال الانزلاق 24 التمريرات القصيرة 91 القفز 68 التمريرات الطولية 91 اللياقة البدنية 72 المنحنى والانسجام 93 القوة 69 العدوانية 44

ما هو تقييم كريستيانو رونالدو في فيفا 21؟

تقييم كريستيانو رونالدو في فيفا 21 هو 92، ما يجعله ثاني أفضل لاعب في اللعبة بعد ميسي.

السمة التقييم التقييم العام 92 السرعة 89 التسديد 93 التمرير 81 المراوغات 89 الدفاع 35 القوة البدنية 77

للمرة الثانية على التوالي، تراجع تقييم كريستيانو رونالدو في لعبة فيفا، فبعدما كان 94 في فيفا 19، أصبح 93 في فيفا 20، والآن يصبح 92 في فيفا 21.

تقييم رونالدو فيما يتعلق بالسرعة والتمرير والقوة البدنية تراجع بمقدار درجة فيهم جميعًا، فقد كانت سرعته 90 وأصبحت 89، وتمريراته الآن 81 بعد أن كانت 82 في الإصدار السابق.

ربما من غير المفاجئ أن يتراجع تقييم قوته البدنية بدرجة ليصبح 77 بدلًا من 78 إذا أُخِذ في الاعتبار أن الدون بلغ عامه الخامس والثلاثين بالفعل.

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التعمق في سمات كريستيانو رونالدو في فيفا 21:

الحركات المهارية : 5

: 5 القدم الضعيفة : 4

: 4 معدل العمل الهجومي : مرتفع

: مرتفع معدل العمل الدفاعي : قليل

: قليل القدم المفضّلة : اليُمني

: اليُمني العمر : 35

: 35 الجنسية: برتغالي

السمة التقييم السمة التقييم التسارع 87 الرشاقة 87 سرعة الركض 91 التوازن 71 التمرض 95 ردود الفعل 95 الإنهاء 95 السيطرة على الكرة 92 قوة التسديد 94 المراوغات 88 التسديدات الطولية 93 الاتزان والهدوء 95 الكرة على الطائر 86 الالتحامات 29 ركلات الجزاء 84 دقة اللعب بالرأس 90 الرؤية 82 رقابة لاعب آخر 28 العرضيات 84 قطع الكرة أثناء الوقوف 32 دقة الركلات الحرة 76 قطع الكرة من خلال الانزلاق 24 التمريرات القصيرة 82 القفز 95 التمريرات الطولية 77 اللياقة البدنية 84 المنحنى والانسجام 81 القوة 78 العدوانية 63

كيف يمكن مقارنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فيفا 21؟

لا يوجد فرق كبير بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فيفا 21، لكن ثمة بعض الأمور البارزة التي قد يتفوق فيها طرف على آخر.

قدرة ميسي على المراوغة أفضل من رونالدو (96 مقابل 88) ولكن نجوم يوفنتوس لديه حركات مهارية أفضل (5 مقابل 4).

تقييم الحركات المهارية لميسي أيضًا يأتي أقل من بعض اللاعبين الآخرين مثل نيمار وممفيس ديباي وكيليان مبابي وجادون سانشو وغيرهم.

بالنظر إلى قدرة ميسي الفائقة على صناعة الأهداف من خلال التمريرات الحاسمة طوال مسيرته، لن يكون مستغربًا أن يكون قائد برشلونة هو أفضل من يمرر الكرة في اللعبة، معدله هو 91 مقابل 81 لرونالدو، مع التفوق في الرؤية (95 مقابل 82).

ومن المثير أن تسارع ميسي أقوى من تسارع رونالدو (91 مقابل 87)، لكن سرعة رونالدو في الركض أفضل بكثير (91 مقابل 80).

يُنفذ اللاعبان الركلات الحرة لفريقهما، ولكن لا جدال على أن ميسي هو أفضل منفذ في اللعبة، حيث بتمتع بتقييم 94 مقابل 76 لرونالدو.

يتمتع رونالدو بميزة طبيعية عن ميسي عندما يتعلق الأمر بلعب الكرة بالرأس - ربما بشكل غير مفاجئ بالنظر إلى فارق الطول بينهما -، مع تقييم 90 لدقة التسديد بالرأس و95 للقفز بشكل عام.

سجل ميسي برأسه من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك ليس قوته، لذلك نجد أنه التسديد بالرأس لديه في اللعبة 70 والقفز 68 فقط.