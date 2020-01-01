ميسي وألبا يلتقيان في منزل سواريز وسهرة بنكهة الوداع

ميسي يودع برشلونة وزملائه

يبدو أن ليونيل ميسي يستعد لمغادرة برشلونة من خلال توديع أصدقائه هناك، حيث التقى رفقة جوردي ألبا في منزل لويس سواريز بحضور زوجة كل منهم.

وكان ميسي قد رفض الحضور لإجراء الفحوصات الطبية قبل بداية الموسم الجديد وكذلك تمرد ولم يحضر لتدريبات الفريق الأول أمس واليوم.

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي من مغادرة برشلونة، بعدما تأزمت الأمور بينه وبين إدارة النادي.

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وبعدما بات الرحيل أقرب من أي وقت مضى، اجتمع ميسي مع صديقيه ألبا وسواريز وزجاتهما في منزل النجم الأوروجوياني في سهرة عائلية بنكهة الوداع.

وجاء ذلك بعد يومين من العشاء الأخير لميسي وسواريز في مطاعم برشلونة، حيث التقطتهما عدسات الكاميرات مساء الأربعاء الماضي يتناولان العشاء سويًا.

ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.

وتداولت تقارير صحفية إسبانية اسم مانشستر سيتي كوجهة تبدو الأقرب لليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حال مغادرته صفوف برشلونة..

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.