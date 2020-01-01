عرض مالي ضخم .. مانشستر سيتي يجهز 500 مليون يورو لأجل ميسي

هل نرى ميسي في مانشستر سيتي؟

جهّز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مبلغ 500 مليون يورو لأجل التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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ولم يتواجد ميسي في الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، مما يعني أنّه لن ينضم إلى تدريبات الفريق غدًا، الإثنين، تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وقال الصحفي تانكريدي بالميري عبر حسابه بموقع "تويتر" إنّ ميسي سوف يحصل على 500 مليون يورو من مانشستر سيتي خلال 5 سنوات، إذ يحصل على 50 مليون يورو راتبًا سنويًا مع كتيبة بيب جوارديولا.

وسوف يستمر البرغوث في مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات قبل الرحيل إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكي مع الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 250 مليون يورو.

BOOM!

would be ready to pay 500m€ after taxes to Messi in 5 years!



Messi would earn 50m€ per year + according to paper Sport a staggering 250m€ bonus after 3 years moving to New York City in last 2 years — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020

ومن المتوقع أن يغادر ميسي أوروبا في موسم 2023-2024 ليعب في الدوري الأمريكي وبالتحديد في نيويورك سيتي.

ويتواجد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في مدينة برشلونة مما يثير الشكوك حول رغبة ميسي في اللعب معه مجددًا في إنجلترا.

جدير بالذكر أنّ ميسي يحاول إنهاء مسيرته في برشلونة بشكل ودي والتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة لفسخ تعاقده دون اللجوء إلى المحكمة.