"ميسي هو ميسي".. اعتراف مثير من صلاح ونصيحة "ثمينة" لماك أليستر!

"يحتاج إلى العمل أكثر في صالة الألعاب الرياضية"

أشاد النجم المصري محمد صلاح بزميله في ليفربول، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي يقدم مستويات مبهرة مع الريدز في الموسم الحالي.

وأعرب صلاح، في تصريحات لـ ESPN عن مدى إعجابه بالتعاقد الصيفي ماك أليستر في ليفربول، بينما تحدث ساخرًا عن حاجته إلى قضاء المزيد من الوقت في صالة الألعاب الرياضية.

وقال صلاح ردًا على سؤال حول جودة ماك أليستر: "إنه جيد جدًا. بشكل عام هو رجل جيد، يحاول التحسن كثيرًا، لكنه يحتاج إلى دفعة صغيرة في صالة الألعاب الرياضية".

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وأضاف: "إنه محترف بحق، يعتني بنفسه، الطريقة التي يأكل بها ويتدرب، يحتاج فقط إلى العمل في صالة الألعاب الرياضية أكثر قليلًا، ولكن بشكل عام هو جيد جدًا، إنه يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ولكن في رأيي يحتاج إلى الذهاب أكثر [يضحك]".

عندما سئل عن لاعبه الأرجنتيني المفضل بخلاف ماك أليستر، أجاب صلاح: "ليونيل ميسي، أحب ميسي، ميسي هو ميسي. أحب جابرييل باتيستوتا أيضًا، التقيت به مرة واحدة في الأرجنتين وحصلت على قميصه، لكن نعم، أنا أحب ميسي".