ميسي ونيمار يجتمعان مجددًا

ميسي ونيمار يجتمعان مرة أخرى في أقل من شهر.

اجتمع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان مع زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اجتماع الثنائي مع بعض من لاعبي باريس لم يكن على أرض الملعب بل في عطلتهم الصيفية.

أين اجتمع نيمار وميسي؟

نشر البرازيلي نيمار صورة تجمعه بزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي وزملائه في باريس، آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وماركو فيراتي.

الصورة التقطت لهم خلال قضائهم العطلة الصيفية في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأرفق نيمار الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي على إنستاجرام بكلمة "أصدقاء".

وكان آخر اجتماع بين ميسي ونيمار في ملعب ماراكانا الشهير بالبرازيل الشهر الماضي، حينما ظفرت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل في أرضها.

هل طالت عطلة ميسي؟

تستمر عطلة ليونيل ميسي؛ وفقًا للتقارير فعودته إلى تدريبات برشلونة كانت من الممكن أن تكون الإثنين الماضي، لكنه حتى الآن دون نادٍ.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي ولم يوقع عقدًا جديدًا بعد رغم الحديث عن اتفاق الطرفين على كافة البنود.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تمنعه من قيد لاعبيه الجُدد إلا في حالة تقليص الرواتب والموازنة بين دخله وإيراداته.

ولا يوجد مانع قانوني لعودة ميسي إلى تدريبات برشلونة قبل توقيع العقود، لكن الصحف الإسبانية المقربة من برشلونة أكدت أن عودته ستكون بعد العقد الجديد.

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