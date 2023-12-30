الكأس كانت تناديني.. ميسي يكشف كواليس "ما قبل المجد" وأمنية لم تتحقق!

قالوا لا تلمسها ولا تنظر إليها.. ولكن!

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كواليس ما قبل المباراة النهائية لكأس العالم (قطر 2022) أمام المنتخب الفرنسي.

وفاز راقصو التانجو بلقب المونديال الثالث في تاريخهم، على حساب الديوك بركلات الترجيح، بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأدلى ميسي، في فيلم وثائقي نشرته "نتفليكس" باعتراف عاطفي: "كانت هناك قصص عن قادة لمسوا كأس العالم وخسروا المباراة. يقولون إنه لا يمكنك لمسها أو النظر إليها. لكني استطعت أن أراها مشرقة. الكأس كانت تناديني من الصعب جدًا شرح ما تشعر به في تلك اللحظة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في النهاية، سار كل شيء بشكل جيد وحقق النجم الأرجنتيني أخيرًا حلمه بالفوز بالكأس الغالية، التي حرص على تقبيلها قبل أن يتسلمها على منصة التتويج، وسط هتافات صاخبة من المشجعين.

استمتع ميسي باللقب الأغلى في مسيرته، رغم تتويجه بكل شيء، لكنه قال إنه "كان سيحب أن يقدم بطله دييجو مارادونا الكأس له (لكنه توفي في 2020)".