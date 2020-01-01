ميسي مجبر على حسم مستقبله مع برشلونة في غضون أيام

لماذا أصبح على ميسي حسم قراره بخصوص مستقبله مع برشلونة؟ وما علاقة فيروس كورونا بذلك؟

كشفت مصادر صحفية أن قائد نادي برشلونة بات مجبرًا على حسم مستقبله مع الفريق الكتالوني وتحديدًا بخصوص تجديد عقده.

وينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني صيف العام المقبل، ولم يتوصل النادي مع قائده إلى اتفاق بعد بخصوص تجديده لفترة مقبلة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر صحفية أن برشلونة سيبدأ في مناقشة مسألة تجديد عقد ميسي بشكل رسمي مع والده في الأيام المقبلة.

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وسيصل خورخي والد ميسي إلى إلى برشلونة في غضون أيام من أجل مناقشة مسألة التجديد والتفاوض مع الإدارة حول العقد الجديد للهداف التاريخي للفريق الكتالوني.

وحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية فإن ميسي عليه أن يقرر ماذا يريد حول تفاصيل العقد الجديد من أجل إنهاء المفاوضات في أسرع وقت.

وأضافت الصحيفة أن ميسي قد قرر عدم استخدام البند الذي يتيح له الرحيل عن برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة أي قبل عام واحد فقط من نهاية عقده.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد دخل في أزمات مع إدارة برشلونة في الفترة الماضية حول الكثير من الأشياء أبرزها تلك التي تتعلق بإقالة إرنستو فالفيردي.