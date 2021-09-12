"ميسي لم يستحق الخروج من برشلونة بتلك الطريقة"

خافيير تيباس يرى أن ميسي كان يستحق خروجًا لائقًا من برشلونة.

يرى خافيير تيباس رئيس رابطو الدوري الإسباني أن ليونيل ميسي لم يستحق مغادرة نادي برشلونة بالطريقة التي حدث بها الأمر، وأن تجنب رحيله عن النادي الكتالوني كان ممكنًا.

برشلونة حاول توقيع عقد جديد مع ميسي بعد انتهاء عقده السابق بنهاية الموسم الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من تسجيل العقد الجديد رغم رغب الطرفين في الاستمرار.

برشلونة في بيانه الذي نشره للإعلان عن رحيل ميسي أشار إلى مشاكل هيكلية واقتصادية أدت إلى عدم تجديد العقد، واستشهد بالقيود المالية في الدوري الإسباني، معتبرها السبب وراء انهيار المحادثات.

ماذا قال تيباس عن رحيل ميسي؟

يعترف خافيير تيباس بأن رحيل اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات يمثل ضربة قوية لبطولة الدوري الإسباني، حتى أكثر من خسارة شخصيات كبيرة أخرى.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "مثلما رحيل كريستيانو رونالدو أو بيب جوارديولا أو جوزيه مورينيو، كنا نعلم أن هذا سيحدث يومًا ما".

وأضاف: "لقد كان لدينا حظ كبير لوجود أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في أفضل فريقين في العالم، وتمكننا في الدوري الإسباني من الاستفادة من ذلك لنضع أنفسنا في المقدمة عالميًا".

وأكمل: "ربما كان رحيل ميسي أكثر إيلامًا، لأنني شخصيًا أعتبره الأفضل في التاريخ، ولم يكن يستحق الخروج على هذا النحو، ليس فقط من أجل برشلونة ولكن من أجل الدوري الإسباني أيضًا".

هل كان من الممكن تجنب خروج ميسي؟

وبعد أن فشل ميسي وبرشلونة في التوقيع على صفقة جديدة، نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

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🚨 Entrevista a Javier Tebas



🎙️ "Florentino tiene secuestrado al Barça"https://t.co/0e0b0fSjlU — Diario SPORT (@sport) September 12, 2021

ويصر تيباس على أن ميسي، 34 عامًا، كان يمكنه الاستمرار في ملعب "كامب نو"، وهو واثق من أنه سيتم إثبات ذلك عندما يتم الكشف عن الأرقام المالية للنادي.

وقال تيباس: "لقد ناقشت الأمر مع جوان لابورتا رئيس برشلونة شخصيًا عبر الهاتف ومع مجلس إدارته، بحثنا عن حلول".

وأضاف: "لم يكن بإمكاني تقدير ما إذا كان السبب اقتصاديًا أو لسبب آخر".

وتابع: "أعتقد أنه في الموسم المقبل، مع الأرقام التي سيعلنها برشلونة، سنرى ما إذا كان من الممكن بقاء ميسي حقًا أم لا، ورغم أنني أحترم قرار النادي، يجب أن نقول الأشياء كما هي".

واختتم خافيير تيباس تصريحاته قائلًا: "لم يكن قرارًا اقتصاديًا، أنا متأكد من ذلك".

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