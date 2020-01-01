ميسي لا يمانع عودة الكرة: الخطورة في كل مكان بالفعل

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة لا يمانع عودة كرة القدم قريبًا بالرغم من فيروس كورونا.

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أن خطورة التعرض لفيروس كورونا موجودة بالفعل بمجرد مغادرة المنزل بالنسبة لأي شخص.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يمانع عودة كرة القدم في الأسابيع المقبل، بالأخص بعد عودة الدوريات.

ويحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 19 هدفًا متفوقًا على نجم ريال مدريد كريم بنزيما الذي سجل 14 هدفًا.

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وقال ميسي: "خطورة العدوى موجودة في كل مكان، وبمجرد أن تترك المنزل تجد المخاطر في كل مكان من حولك".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "لذلك لا يمكنني أن أزيد من التفكير في الأمور، بتلك الطريقة لن أتحرك في أي مكان".

وأردف: "نحن نتفهم أن اتباع إجراءات الوقاية في غاية الأهمية، وعودة التدريبات هي مجرد خطوة، يجب أن نستمر في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية عودة الدوري الإسباني خلال الأسابيع المقبلة بعدما توقف بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني وفي رصيده 56 نقطة.