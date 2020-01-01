أنباء إيجابية عن موعد عودة ديمبيلي إلى برشلونة

الأمر بات قريبًا..

أكد الدكتور لاسي ليمبينن، الطبيب المعالج لعثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، أن اللاعب يتعافى بالصورة المثالية وكما هو مخطط له، ليشير إلى أنه سيعود مجددًا ولكن في شهر أغسطس المقبل.

وكان ديمبيلي قد خضع لعملية جراحية في 3 فبراير الماضي بفنلندا بعد إصابته في فخده الأيمن، والمخطط له كان غيابه لمدة ستة أشهر، مما فتح الباب أمام النادي الكتالوني لضم مارتن برايثوايت بدلًا منه في القائمة المحلية.

الأنباء التي زفها ليمبينن أن قدم الدولي الفرنسي بخير، وبالتالي فإن استمر الوضع على ما هو عليه سيعود في أغسطس وبالتبعية سيتمكن من المشاركة فيما تبقى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المزيد من الفرق

دوري الأبطال تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، لكن أغلب التقارير الواردة من الصحف الأوروبية ترجح أنه سيُقام بعد نهاية الدوريات المقررة في 2 أغسطس المقبل، ولم يُستقر على إذا ما سيلعب بنظام الذهاب والإياب أم مباراة واحدة على أرض محايدة.

ليمبينن في تصريحات للصحافة عن حالة ديمبيلي قال "إنه يتقدم كما كان مخططًا له، وأنا واثق من أنه يستطيع العودة إلى أعلى مستوى له بعد 6 أشهر من العملية.".

في كل الأحوال وحتى إن حدثت معجزة وعاد اللاعب قبل أغسطس فلن يتمكن من المشاركة في الدوري الإسباني بسبب برايثوايت، ليكون أمله الوحيد هو التواجد على الصعيد الأوروبي مع كتيبة كيكي سيتين.

يذكر برشلونة قد اكتفى بالتعادل الإيجابي مع نابولي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب سان باولو بإيطاليا وتم تأجيل مباراة الإياب حتى أجل غير مسمى بعد اندلاع فاجعة فيروس كورونا

كما تجدر الإشارة إلى أن ديمبيلي قد خضع لفحوصات فيروس كورونا يوم الإثنين الماضي وأتت النتائج إيجابية أي أنه لا يُعاني من هذا الوباء، وقد خصصت الإدارة الكتالونية طبيبًا خاصًا لمتابعته عن كثب خوفًا من أي انتكاسة بسبب العزل الاجتماعي وغياب المتابعة.