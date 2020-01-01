ميسي لا يفكر إلا في بايرن ميونخ

إصابة تهدده وهو يقاوم.. ميسي يريد قيادة برشلونة لتخطي بايرن ميونخ

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي يصب كامل تركيزه على المشاركة في مباراة بايرن ميونخ مساء الجمعة

ويصطدم الفريق البافاري بنظيره الكتالوني في الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واحتاج النجم الدولي الأرجنتيني إلى الخدمات الطبية، حيث خضع للعلاج بعد الضربة التي تعرض لها يوم الجمعة ضد نابولي.

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وحول ذلك، ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن ليونيل ميسي يكثف جهوده للتعافي تمامًا من أثار آلام الكاحل ليكون جاهزًا للمباراة أمام بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من حصول اللاعبين على راحة اليوم الإثنين، إلا أن ليونيل ميسي عمل مع الأطباء لمواصلة التعافي من آلام الكاحل المصاب الذي لا ينبغي أن يزعج وجوده في مواجهة الفريق البافاري.

وأمضى ليو حوالي ساعة ونصف في مرافق سانت جوان ديسبي لكي يعمل مع الأطباء ثم غادر، وسيواصل العمل في الساعات المقبلة بشكل مكثف ليكون جاهزًا بنسبة 100%.

وسيتوجه لاعبو برشلونة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة الخميس المقبل، أي قبل المباراة بحوالي 24 ساعة أو أكثر بقليل.

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يذكر أن برشلونة قد تخطى نابولي، ليضرب الفريقان موعدًا في ربع نهائي البطولة اعتاد أن يكون ناريًا ويشهد سيناريوهات جنونية كلما التقيا.