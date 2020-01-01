أخبار الانتقالات: رونالدو أول ضحايا بيرلو وريال مدريد يتحرك لديبالا

سمولينج مطلوب في الإنتر
بحسب جازيتا ديلو سبورت فإن إنتر وضع كريس سمولينج كهدف له في سوق الانتقالات الصيفية.
تحول اهتمام النيراتزوري بالإنجليزي بعد فشل ضم نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا، لكن لن تكون مهمة ضم مدافع مانشستر يونايتد المعار لروما سهلة، فهو مطلوب أيضًا في يوفنتوس.
سانشو سعيد في دورتموند
هل يبقى الإنجليزي في الدوري الألماني؟
وفقًا لما ورد في ميرور فإن هدف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات جادون سانشو سيكون سعيدًا بالبقاء في بوروسيا دورتموند إذا لم ينتقل لأولد ترافورد.
تشير إلى التقارير إلى أن سانشو وافق على الشروط الشخصية مع الشياطين الحمر، لكن الاختلاف الآن بين الناديين على قيمة الصفقة.
برشلونة مستعد لبيع توديبو
بيرلو يقرر الاستغناء عن رونالدو
هل رونالدو يكون ضحية ثورة بيرلو؟
تحدثت تقارير في إيطاليا عن أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو لا يمانع الاستغناء عن نجم فريقه كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
البيانكونيري أعلن مساء السبت تعيين لاعبه السابق في القيادة الفنية بعد إقالة ماوريتسيو ساري، في التجربة التدريبية الأولى لبيرلو.
وذكر "لوكا كورساري"، الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أن بقاء رونالدو في تورينو الموسم المقبل ليس مضموناً على الإطلاق.التفاصيل من هنا...
ريال مدريد يضحي بأحد نجومه من أجل ديبالا
الأرجنتيني مطلوب في سانتياجو بيرنابيو
بحسب تقارير نشرت على سبورت ميدياست فإن ريال مدريد مستعد لعرض توني كروس أو إيسكو كجزء من صفقة محتملة لضم باولو ديبالا من يوفنتوس.
عرض الريال لن يزيد عن 100 مليون يورو، لكن سيكون من الصعب الحصول على موافقة البيانكونيري الذي يتطلع لبناء فريق جديد تحت قيادة أندريا بيرلو.
سولشاير يؤكد بقاء بوجبا ويثير الجدل حول دي خيا
المدرب النرويجي يريد العمل مع اللاعب الفرنسي لفترة طويلة
أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحمسه للعمل مع بول بوجبا لفترة طويلة، في إشارة واضحة إلى إمكانية تجديد عقد اللاعب.
بوجبا خرج بشكل صريح للتعبير عن رغبته في الرحيل عن مانشستر الصيف الماضي، لكن النادي الإنجليزي قرر الاحتفاظ بخدماته هذا الموسم، وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه.
وقال سولشاير عن الفرنسي: "سعدت جداً بكل ما قدمه بعد العودة من الإصابة، يتحسن بشكل كبير الفترة الأخيرة، ونتوقع رؤية أفضل ما عنده في المواسم القادمة".التصريح كاملاً من هنا...
إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان
اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.
زلاتان انضم للروسونيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.
شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت اتفاق ميلان مع إبراهيموفيتش على البقاء لموسم آخر، ومن المتوقع الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
سفر سانشو إلى إنجلترا لا يزعج دورتموند
لم تكن رحلة سانشو إلى إنجلترا مشكلة بالنسبة لبوروسيا دورتموند، على الرغم من أنها تأتي تزامنًا مع مفاوضات مانشستر يونايتد.
والتقطت صورة للجناح الإنجليزي الشاب في حفلة حضرها في لندن في نهاية الأسبوع، لكن النادي غير قلق وسط تزايد التكهنات حول مستقبله.
وفي ذلك السياق، لا يشعر دورتموند بالقلق من رحلة جادون سانشو إلى إنجلترا رغم إجراءات فيروس كورونا والتقارير التي تربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.التفاصيل من هنا...
فودين يضع بيرناردو سيلفا على أعتاب برشلونة
يراقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح البرتغالي بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، تمهيداً للتحرك للحصول على خدماته.
بيرناردو خسر مكانه بالتشكيل الأساسي في سيتي هذا الموسم، بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع المدرب بيب جوارديولا للتفكير في عناصر أخرى.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين، أصبح صاحب الأفضلية على برناردو في الوقت الحالي.
برشلونة يعود لسباق التعاقد مع أمين حارث
ليست المرة الأولى التي يهتم فيها النادي الإسباني بضم اللاعب المغربي
تقدم نادي برشلونة الإسباني، باستفسار عن إمكانية التعاقد مع المغربي أمين حارث صانع ألعاب نادي شالكه الألماني.
حارث برز مؤخراً كأحد أهم المواهب اللامعة في الدوري الألماني، بعد تألقه بشكل لافت مع شالكه، مما لفت أنظار العديد من الأندية لضمه.
موقع " Le 10 Sport" الفرنسي، كشف عن منافسة ثلاثية بين برشلونة وفالنسيا وبوروسيا دورتموند لضم صاحب الـ23 سنة.
مونشي يغلق باب عودة راكيتيتش لإشبيلية
وجه مونشي المدير الرياضي لإشبيلية سهمًا في قلب حلم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة بالعودة إلى الفريق الأندلسي الذي تألق معه في الماضي.
وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إنه يرى أنه من الصعب للغاية انضمام راكيتيتش إلى الأبيض الآن.
وأضاف: "الوضع الحالي بالنسبة للنادي لا يسمح بتعاقدات مثل هذه، لذلك لا يمكن أن تتم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية"المزيد من هنا...
ليفربول يتفق على الصفقة الصيفية الأولى
بعد فشل التعاقد مع مدافع نوريتش سيتي
أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب حسم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.
المدرب يورجن كلوب يبحث عن لاعب جديد بمركز الظهير الأيسر، كبديل للأساسي أندرو روبرتسون، ويعتبر لاعب أولمبياكوس هدفه الرئيسي الآن.
مصادر صحفية أكدت لـ"جول" أن تسيميكاس هو الأقرب حالياً، ليصبح البديل المناسب لروبرتسون في مركز الظهير الأيسر.