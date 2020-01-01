أخبار الانتقالات: رونالدو أول ضحايا بيرلو وريال مدريد يتحرك لديبالا

هل يبقى الإنجليزي في الدوري الألماني؟

وفقًا لما ورد في ميرور فإن هدف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات جادون سانشو سيكون سعيدًا بالبقاء في بوروسيا دورتموند إذا لم ينتقل لأولد ترافورد.

تشير إلى التقارير إلى أن سانشو وافق على الشروط الشخصية مع الشياطين الحمر، لكن الاختلاف الآن بين الناديين على قيمة الصفقة.