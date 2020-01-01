رسالة خاصة من ميسي للأطقم الطبية في الحرب ضد كورونا

الجيش الأبيض يقوم بمجهود جبار

بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رسالة مساندة للأطقم الطبية في حربها للحد من تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.

وتسبب الفيروس "كوفيد-19" حتى الآن في نسبة وفيات تخطت 114 ألفاً حول العالم، وبلغ إجمالي الإصابات ما يفوق مليوناً و800 ألف حالة.

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وقال ميسي عبر صفحته على إنستجرام: "بالأمس كان نهاية أسبوع العاملين في الصحة عالمياً، ومع اليونيسيف، أريد بعث الشكر للعمل الذي يقوم به كل الأطقم الطبية".

وأضاف: "أبطال مجهولون يتحملون طوال اليوم والليل بعيداً عن عائلتهم من أجل أن نعيش نحن في أمان من كوفيد-19".

وواصل الأرجنتيني: "يستمرون في مهمتهم النبيلة رغم كل شيء بالاهتمام بالحوامل، وإبقاء الأطفال والمراهقون في أمان".

ميسي ولاعبو برشلونة كان قد وافقوا على مبادرة ناديهم بتخفيض الرواتب بسبب التوقف الدولي بنسبة تقارب 70 بالمائة، في محاولة لتقليل حدة الخسائر الاقتصادية.

وحتى الآن لم يحدد موعداً جديداً لاستئناف النشاط الكروي في إسبانيا، أو أي من الدول الأوروبية، في ظل استمرار الفيروس في التفشي.