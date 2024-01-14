سواريز يحدد "هدفًا تاريخيًا" مع ميسي في إنتر ميامي!

علينا أن نحلم أحلامًا كبيرة!

تحدث لويس سواريز، النجم الأوروجوائي المنضم حديثًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، عن طموحاته في الشراكة الجديدة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويبدو أن صاحب الـ36 عامًا، الذي يقترب من نهاية مسيرة مميزة، رفقة أياكس وليفربول وبرشلونة، لا يزال يرغب في المزيد من البطولات.

وقال سواريز، في تصريحات صحفية فور انضمامه إلى إنتر ميامي: "علينا أن نحلم أحلامًا كبيرة. أن نحلم بأننا نريد الفوز. لماذا لا نحلم بحصد الألقاب الأربعة؟".

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وسوف يشارك إنتر ميامي في 4 بطولات هي "الدوري الأمريكي، وبطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة كأس الدوريات الأمريكية، ودوري أبطال كونكاكاف"، علمًا بأن الفريق توج الموسم الماضي مع ميسي بكأس الدوريات، وهو أول لقب في تاريخ النادي.

وأضاف سواريز: "هذا يعتمد علينا. يمكننا التحدث عن ذلك (التتويج بكل الألقاب)، لكن علينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب من خلال العمل والالتزام والتضحية".

وختم: "أن تأتي لمساعدة فريق لديه لاعبون يعرفهم الجميع (ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا) وتتكيف مع اللاعبين الآخرين".