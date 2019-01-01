ميسي أم رونالد.. من الأكثر فوزًا بجائزة الفيفا الأفضل؟

تعرف على الأكثر حصولاً على جائزة الأفضل بين الأسطورتين الكبيرتين ميسي وكريستيانو رونالدو، وما الفارق بين "The best" و "ballon d'or"

أحمد جمال

منذ أيام قليلة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2019 ميلادياً، 24 محرم 1441 هجرياً، شاهد الجميع الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل "the best" لعام 2019 على مسرح لا سكالا التاريخي بمدينة ميلانو الإيطالية، والذي يُقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقد تم اختيار ميسي ليكون أفضل لاعب فى العالم عبر التصويت الذي شارك فيه المشجعون والصحفيون ومدربو وقائدو المنتخبات، والذي أغلق يوم 19 أغسطس الماضى.

وبدأت هذه الجائزة منذ عام 2016 لتصبح استئناف لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم التي انفرد الاتحاد بتقديمها بين عامي 1991 و 2009، فقد انفصلت مجلة فرانس فوتبول عن الفيفا وانفردت بجائزة الكرة الذهبية التي أقيمت بالتشارك بينهما بين عامي 2010 و2015، لتصبح هذه الجائزة جائزة خاصة ومختلفة عن البالون دور.

لا تقتصر الجائزة على أفضل لاعب فقط، فجوائز الفيفا الأفضل تشمل أيضاً أفضل لاعبة كرة قدم سيدات والتي فازت به ميجان رابينوي، وأفضل مدرب والتي حصدها يورجن كلوب، وأفضل مدرب أو مدربة لفريق كرة قدم سيدات وفازت بها المدربة جيل إليس، وأفضل حارس والتي كانت من نصيب أليسون بيكر، أفضل حارسة والتي فازت بها الهولندية ساري فان فينيندال، أفضل مشجع والتي فازت بها الأم البرازيلية سيلفيا جريكو وجائزة اللعب النظيف التي كانت من نصيب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

ولكن هنا في هذا التقرير سنسلط الضوء على جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال لمعرفة من الأكثر فوزاً بالجائزة بين أكبر أسطورتين في عالم كرة القدم الحالي وهما ميسي وكريستيانو رونالدو.

كم مرة فاز ميسي بجائزة الفيفا الأفضل؟

كما ذكرنا من قبل فجوائز الفيفا الأفضل بعد انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية بدأت فعلياً في 2016، ويُعد هذا العام هو المرة الأولى التي يفوز فيها ميسي بالجائزة، واستطاع البرغوث أن يُقدم الكثير في العام الماضي ليستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

فقد استطاع أن يحقق في موسم 2018-19 بطولة السوبر الإسباني ومن ثم بطولة الدوري الإسباني، أما عن الجوائز الفردية فقد فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني عن الموسم، وجائزة الحذاء الذهبي لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوريات الأوروبية لتصبح المرة السادسة التي يفوز بها الأرجنتيني بهذه الجائزة.

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وقد فاز الأسطورة الأرجنتينية بجائزة الأفضل "the best" لعام 2019 بعد حصوله على 46 نقطة ليصبح في المركز الأول، بينما جاء فيرجيل فان دايك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

كم مرة فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا الأفضل؟

2016

يُعد كريستيانو رونالدو هو أول من فاز بجائزة الفيفا "الأفضل" "the best" بعد انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية، حيث فاز في عام 2016 بالنسخة الأولى من الجائزة بعد تحقيق لبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، وحصوله أيضاً على يورو 2016، كما استطاع أن يحصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية وهداف البطولة، بالإضافة لحصوله على جائزة الحذاء الذهبي في نفس العام، وفي ذلك العام جاء ميسي في المركز الثاني في التصويت على الجائزة، بينما جاء جريزمان في المركز الثالث.

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2017

استطاع النجم البرتغالي في هذا العام أن يحطم الكثير من الأرقام القياسية للجائزة، حيث لم يكتف بأن يصبح أول من يفوز بجائزة الفيفا الأفضل فقط، بل وحتى الآن هو أكثر الحاصلين على الجائزة برصيد مرتين في انتظار من يتخطى أو يصل إلى هذا الإنجاز، كما يُعد أول من حصل على الجائزة في موسمين متتاليين، حيث حققها في عام 2017 بعد مساعدته في تحقيق ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ومساعدتهم في تحقيق بطولة الدوري الإسباني الغائبة منذ عام 2012، وفي ذلك العام استطاع رونالدو أن يفوز بجائزة الأفضل على حساب كل من ليونيل ميسي ونيمار أصحاب المركز الثاني والثالث على التوالي.

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ما هو الفارق بين جائزة الفيفا الأفضل والكرة الذهبية؟

هناك الكثير من مَن لا يعلمون ما هو الفارق بين جائزة الكرة الذهبية وجائزة الفيفا الأفضل، في الحقيقة الفيفا هو من أسس جوائز الأفضل في عام 2016 بعدما استقل عن فرانس فوتبول، وتمنح كمكافأة لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب للكرة النسائية، وهناك مرحلتين في عملية التصويت، المرحلة الأولى يتم من خلالها قيام لجنة من الخبراء في كرة القدم بانتخاب المرشحين العشرة لكل جائزة، والمرحلة الثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة والجماهير عبر الإنترنت وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%.

بينما جائزة الكرة الذهبية يتم فيها التصويت من خلال بمرحلتين، الأولى هي اختيار فريق من المحررين من مجلة فرانس فوتبول لقائمة مكونة من 30 مرشحًا، والذين سيتم الإعلان عنهم يوم 21 أكتوبر المقبل، أما في المرحلة الثانية تختار لجنة تحكيم دولية مؤلفة من صحفي متخصص حسب كل دولة 5 مرشحين من القائمة المكونة من 30 لاعبا، ومن ثم يتم التصويت بمنح كل من المرشحين نقاط تقييم من 1 لـ 6.

وعندما نتحدث عن فئات كل جائزة فهناك اختلافات رئيسية بين الجائزتين في هذا الأمر، فجوائز الفيفا الأفضل لديها 11 فئة من الجوائز وهي أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعبة في العالم، وأفضل مدرب في العالم، وأفضل مدرب أو مدربة لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس في العالم، وأفضل حارسة في العالم، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة أفضل جمهور، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل لاعب شاب صاعد تحت 21 عاما، وجائزة أفضل لاعبة شابة صاعدة تحت 21 عاما.

ومن جانبها، لا تزال مجلة فرانس فوتبول تدخل تعديلات على جوائزها، حيث سيتم منح جائزة جديدة هذا العام تحت مسمى جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم، والعام الماضي منحت جائزة جديدة تحت مسمى جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا وفاز بها كيليان مبابي، وهذا بجانب جوائزها العريقة الأساسية منذ زمن وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وأخرى لأفضل لاعبة.

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عدد مرات فوز ميسي ورونالدو بالكرة الذهبية وبجائزة الأفضل: