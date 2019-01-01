بالوتيلي: غير مهتم باللعب أمام كريستيانو رونالدو

ماريو بالوتيلي نجم فريق بريشيا يؤكد أن اللعب أمام كريستيانو رونالدو لا يثير الكثير من اهتمامه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق بريشيا أن مواجهة يوفنتوس وفي صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يثير الكثير من اهتمامه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بالوتيلي وأكد خلالها أن كل تركيزه منصب على مساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة من الموسم.

وقال بالوتيلي: "لا أهتم حقًا بفكرة اللعب أمام كريستيانو رونالدو، هو بطل عظيم بكل تأكيد والأفضل في العالم بجوار ميسي واللعب ضد جيد لكنني لا أشعر بحماس كبير".

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وأضاف: "سأحاول أن أسجل الأهداف كما هو الحال في أي مباراة أخرى أمام بقية فرق الدوري الإيطالي لن يختلف الأمر كثيرًا".

وأكمل :"الدوري الإيطالي تطور بشكل واضح في الفترة الأخيرة وأصبح لدينا مستويات عظيمة سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين".

جدير بالذكر أن بريشيا سيستضيف يوفنتوس يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط جماهيره ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.