"ميسي؟ رونالدو الأفضل في التاريخ!"

النجم البرتغالي يحصل على الإشادة التي لطالما أحب الاستماع لها على حساب ليونيل ميسي!

يرى بيرس مورجان المعلق الإنجليزي المشهور أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي هو الأفضل في التاريخ.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، قبل ساعات، وأكد خلالها على عبقرية ميسي.

تلك التغريدة جاءت عقب أن نجح النجم البرتغالي في الحصول على جائزة هداف الدوري البرتغالي للمرة الأولى في مسيرته خلال الموسم الثالث له هناك.

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وبذلك أصبح رونالدو هو اللاعب الوحيد في العالم الذي نجح في الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وكتب مورجان: "ميسي عبقري، لكنه لم يتحد نفسه أبدًا للعب كرة القدم في دوريات مختلفة، ولذلك كريستيانو رونالدو هو الأفضل في التاريخ".

وحقق رونالدو لقب هداف الدوري الإيطالي بعد أن سجل 29 هدفًا، متفوقًا على روميلو لوكاكو نجم إنتر الذي سجل 24 هدفًا فقط.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن الموسم الجاري سيكون الأخير لرونالدو في صفوف يوفنتوس.