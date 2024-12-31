ميسي رجل أعمال.. شركة "ليو" العقارية تدخل البورصة بقيمة 223 مليون يورو

أنتونيلا نائبة الرئيس..

خطا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطوة أخرى في عالم الأعمال، بعدما أدرج شركته الاستثمارية العقارية "Edificio Rostower"، مقرها الرئيسي في برشلونة، للتداول في البورصة.

وحسب صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، فإن نجم إنتر ميامي هو رئيس الشركة التي طُرحت أسهمها في البورصة الأوروبية "Portfolio Stock Exchange"، والمرخصة من الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية.

وأوضحت أن الشركة أدرجت بسعر مرجعي قدره 57.4 يورو للسهم، وهو ما يمثل قيمة إجمالية قدرها 223.2 مليون يورو.

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وتعد أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، هي النائبة الأولى للرئيس في الشركة، علمًا بأن "غالبية أصول الشركة تقع في منطقة كاتالونيا".

وختمت الصحيفة: "تمتلك الشركة 6 فنادق ومبنى من 6 طوابق و4000 متر مربع في برشلونة، بالإضافة إلى مكاتب ومحلات تجارية، ومستودع بمساحة 2500 متر، ومطعم في بلدة كاستيلديفيلس، إلى جانب عقارات أخرى في دول مختلفة".