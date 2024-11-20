"إذ لمست ميسي بإصبعك يحتسب خطأ".. أسطورة بيرو يهاجم التحكيم بعد ما حدث أمام الأرجنتين

ماذا قال جيريرو؟

شن باولو جيريرو، حارس بيرو الأسطوري هجومًا على التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين (1-0) في ملعب لا بومبونيرا، فجر اليوم الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال صاحب الـ40 عامًا في مقابلة بعد المباراة: "لا أعرف ما هو تحليلكم وتشخيصكم لهذه المباراة، لكن من الناحية البدنية أعتقد أننا كنا متساوين".

وأضاف: "من الصعب للغاية عندما يحكم عليك الحكم ويبدأ بتأديبك. كانوا يدفعوننا ولا يحتسب ضدهم أي أخطاء، أما إذا مسست ميسي بإصبع واحد فكانت تُحتسب ضدنا".

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وختم: "لم نجرؤ على اللعب بحرية، أعرف أن ضغطهم في وسط الملعب كان شديدًا، لكني أعتقد أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، وكان بإمكاننا التمرير أكثر. يجب أن نكون أكثر شجاعة، وأن نبدأ اللعب، وأن نجعل الكرة تتحرك. كنا قادرين على خلق المزيد من الفرص لأنهم كانوا يتراجعون بشكل كبير عندما كنا نستعيد الكرة".

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة، ليبتعد بصدارة التصفيات عن منتخب أوروجواي الوصيف (20)، بينما ظل منتخب بيرو في قاع الترتيب بـ7 نقاط.