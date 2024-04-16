على غرار سواريز.. جائزة غير مسبوقة لميسي في الدوري الأمريكي!

أرقام الأرجنتيني تتحدث!

حصد ليونيل ميسى، نجم إنتر ميامى، جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة بالدوري الأمريكي، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم.

وقاد الأسطورة الأرجنتينية فريقه للفوز خارج الديار على سبورتينج كانساس (3-2)، حيث سجل هدفًا رائعًا وقدم تمريرة حاسمة، أمام ما يزيد على 72 ألف متفرج.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 15 نقطة من 9 مباريات (4 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين)، ليتصدر ترتيب الدوري الأمريكي.

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بهذه الجائزة، سار ميسي على طريق زميله في الفريق الأوروجوائي لويس سواريز، الذي حصل على جائزة رجل الأسبوع في الجولتين الثالثة والخامسة.

وسجل ميسي 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الأمريكي، وقدم تمريرتين حاسمتين، ليرفع رصيده الإجمالي مع إنتر ميامي إلى 18 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بمختلف المسابقات.