ميسي بعد الفوز بالكرة الذهبية: موعد الاعتزال اقترب

أولى تصريحات ليونيل ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية

قال ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة إن موعد الاعتزال قد اقترب وهذا أمر صعب، وذلك في أولى تصريحاته عقب فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للعام 2019.

وفاز ليونيل ميسي رسميًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويًا.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال العام الحالي مساء اليوم في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ليونيل ميسي على كل من فيرجيل فان دايك وكرستيانو رونالدو ليحسم الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه كأكثر المتوجين بها تاريخيًا.

وعقب تتويجه بالجائزة، قال ليونيل ميسي إنه سعيد بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، مؤكدًا أن ذلك الحدث لم رونق خاص دائمًا بالنسبة له.

وأضاف: "لقد عملنا جميعًا من أجل ذلك، هذه الجائزة نتاج لعمل زملائي جميعًا، أود أن أشكرهم على ما حققنا جميعًا خلال العام الماضي بفضل عملنا معًا"

وتابع: "الاعتزال أصبح قريبًا، لقد أصبحت في الثالثة والثلاثين من عمري أو في الطريق نحوها وهذا أمر صعب جدًا، أود الاستمتاع بما تبقى من مسيرتي"

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يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها ليونيل ميسي على الكرة الذهبية منذ انفصال الفيفا وفرانس فوتبول والذي حدث في عام 2016 لتعود الجائزتين وتصبحا منفصلتين من جديد.