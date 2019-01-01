ميجان رابينو تتوج بالكرة الذهبية النسائية

بعدما توجت بكأس العالم منذ أشهر.. ميجان رابيو أفضل لاعبة في العالم لـ 2019

توجت الأمريكية ميجان رابينو نجمة منتخب أمريكا لكرة القدم النسائية ونادي سياتل رين بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم لعام 2019.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال العام الحالي مساء اليوم في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبعد موسم مميز نجحت من خلاله رابيو في وضع بصمتها بشكل واضح سواء في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم النسائية أو في كأس العالم للسيدات استحقت الحصول على جائزة أفضل لاعبة في العالم.

وكانت رابينو البالغة من العمر 34 عامًا قد قادت منتخب أمريكا للسيدات، لتحقيق لقب كأس العالم بفرنسا، للمرة الرابعة في تاريخه.

وترتدي رابينو شارة قيادة المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية، وخطفت الأنظار خلال منافسات كأس العالم للسيدات من خلال حربها الكلامية مع الرئيس دونالد ترامب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحصد فيها رابينو جائزة الكرة الذهبية والتي تقدمها كل عام مجلة فرانس فوتبول.

ميجان رابينو - كابتن أمريكا في مواجهة الجميع

يذكر أن رابينو تفوقت على كل من إيلين وايت وسام كير كأبرز متنافستين معها على الجائزة للعام الحالي.