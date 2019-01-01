ريال بيتيس يطالب ميسي بالتمهل في العودة

بيتيس وبرشلونة يتواجهان في الجولة المقبلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

مزح ريال بيتيس مع نجم برشلونة ليونيل ميسي وطلب منه التمهل في التعافي من الإصابة قبل مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثانية من الليجا.

ميسي غاب عن خسارة برشلونة في افتتاح لقاءات الليجا الجمعة الماضية في "سان ماميز" بهدف نظيف من أتلتيك بلباو.

ونشر في البداية حساب برشلونة على "تويتر" صورة تظهر عودة ميسي للتدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، مما يشير لإمكانية لحاقه بمواجهة بيتيس.

ورد حساب بيتيس قائلاً: "تمهل ليو، لا يوجد حاجة لتضغط على نفسك وتسرع في التعافي".

No tengas prisa, Leo 🐐✋ No hace falta que fuerces 😜 https://t.co/bQyEFwyZLY — Balompié (@RealBetis) August 21, 2019

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وافتتح بيتيس موسمه بشكل سلبي بعدما سقط على ملعبه بالجولة الأولى بهدفين لهدف أمام ضيفه بلد الوليد.

ولم يشارك ميسي في معظم الفترة الإعدادية لبرشلونة بسبب مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا الأخيرة، وأُصيب في قدمه اليمنى بعد عودته للتدريبات.