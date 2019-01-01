Primera División

ريال بيتيس يطالب ميسي بالتمهل في العودة

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©Getty Images
بيتيس وبرشلونة يتواجهان في الجولة المقبلة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

مزح ريال بيتيس مع نجم برشلونة ليونيل ميسي وطلب منه التمهل في التعافي من الإصابة قبل مواجهة الفريقين ضمن الجولة الثانية من الليجا.

ميسي غاب عن خسارة برشلونة في افتتاح لقاءات الليجا الجمعة الماضية في "سان ماميز" بهدف نظيف من أتلتيك بلباو.

ونشر في البداية حساب برشلونة على "تويتر" صورة تظهر عودة ميسي للتدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، مما يشير لإمكانية لحاقه بمواجهة بيتيس.

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ورد حساب بيتيس قائلاً: "تمهل ليو، لا يوجد حاجة لتضغط على نفسك وتسرع في التعافي".

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وافتتح بيتيس موسمه بشكل سلبي بعدما سقط على ملعبه بالجولة الأولى بهدفين لهدف أمام ضيفه بلد الوليد.

ولم يشارك ميسي في معظم الفترة الإعدادية لبرشلونة بسبب مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا الأخيرة، وأُصيب في قدمه اليمنى بعد عودته للتدريبات.

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