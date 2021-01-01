"ميسي باقٍ في برشلونة ولابورتا سيلم شمله مع نيمار!"

هل يحدث الأمر؟

رغم الشائعات الكبيرة التي تربط ليونيل ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل، يؤمن أندريه كوري، وكيل نيمار السابق، بأن البرازيلي قد يعود إلى برشلونة مرة أخرى بسبب الرئيس الجديد جوان لابورتا.

وكان نيمار قد أعلن للصحف في الفترة الماضية عن أنه يحلم باللعب مرة أخرى بجوار ليونيل ميسي في فريق واحد، ما اعتبره البعض دلالة على اقتراب الأرجنتيني من التوجه إلى حديقة الأمراء بنهاية عقده الصيف المقبل.

إلا أن كوري بخبرته الكبيرة في عالم كرة القدم أكد على أن ميسي لن يغادر برشلونة، وأن وجود جوان لابورتا على كرسي رئاسة النادي الكتالوني قد يكون كافيًا لجلب نيمار مرة أخرى إلى كامب نو.

الوكيل في تصريحات للصحافة قال "نيمار فتح أبواب العودة لبرشلونة من قبل، الكتلان يعرفون أنه أخطأ وهو حتى نفسه أدرك ذلك بعد مرور بعض الوقت، لقد كنت في برشلونة لسنوات، وسأكون سعيدًا إن عاد للنادي".

كما أضاف "قبل عامين طالبني نيمار بصورة رسمية أن أساعده للعودة إلى برشلونة، حاولنا وكُنّا قريبين للغاية من إخراجه من باريس لكن بسبب بعض التفاصيل لم تنجح الأمور في النهاية".

وواصل "لابورتا هو الوحيد الذي يمكنه أن يجمع نيمار وميسي مرة أخرى".

وأتم "ميسي لن يغادر برشلونة، قرر أن قصته يجب أن تكتمل مع برشلونة وأنا واضح جدًا في ذلك. نعم، نيمار سيلعب مع ميسي مرة أخرى لكن سيكون ذلك في برشلونة".

الجدير بالذكر أن برشلونة يُجابه أزمة مادية قوية في الفترة الحالية تجبره على بيع بعض النجوم في الصيف حتى يمكنهم تجديد عقد ميسي بالراتب الفلكي الذي يطلبه.