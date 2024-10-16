"متحمس أكثر من أي وقت مضى".. ميسي يفتح باب الأمل لمونديال 2026!

ماذا قال أسطورة الأرجنتين؟

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب بوليفيا بنتيجة (6-0)، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميسي 3 أهداف وصنع اثنين، ليحافظ راقصو التانجو على صدارة التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام كولومبيا (الوصيف)، بينما توقف رصيد بوليفيا عند 12 نقطة في المركز السابع.

وقال ميسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد مع زملائي في الفريق، على الرغم من عمري (37 عامًا)، عندما أكون هنا أبدو كطفل بسبب الأشياء الغبية التي أقوم بها. أشعر براحة كبيرة، وطالما يمكنني مساعدة الفريق، سأستمر في الاستمتاع بالأمر".

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وأضاف: "من الجيد جدًا المجيء إلى هنا (الأرجنتين) والشعور بالمودة وسماع الجماهير تغني باسمي، أحب اللعب في المنتخب، هناك علاقة كبيرة مع الناس".

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، علق: "في الحقيقة لم أحدد موعدًا للاعتزال، أنا فقط أستمتع بكل هذا، أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى لوجودي هنا وأشعر بمودة الناس".

وختم: "يجب أن أنهي العام وأقوم بعمل جيد قبل الموسم للموسم التالي، أريد أن آخذها خطوة بخطوة وأستمتع كل يوم".

وسجل ميسي الهاتريك العاشر له مع منتخب الأرجنتين (الأكثر على المستوى الدولي)، كما رفع رصيد أهدافه إلى 112 هدفًا في 189 مباراة، ليقترب من رقم كريستيانو رونالدو القياسي (133).