خطة إنتر ميامي.. تحديد موعد الظهور الأول لميسي بعد الإصابة

كاحله على ما يرام..

كشف تقرير صحفي عن موعد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، بعد التعافي من إصابة في الكاحل.

ويغيب ميسي عن الملاعب منذ نهائي كوبا أمريكا يوم 14 يوليو 2024، حين غادر الملعب باكيًا في الشوط الثاني، متأثرًا بالإصابة، قبل أن يحتفل مع زملائه بالتتويج.

وأعلن منتخب الأرجنتين أن ميسي لن يلحق بمباراتي كولومبيا وتشيلي في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي "ليس في عجلة من أمره، رغم من أن كاحله صار على ما يرام، ومن المقرر أن يكثف إعادة تأهيله في الأيام القليلة المقبلة، حيث تتضمن المرحلة التالية من تعافيه العودة إلى التدريب مع زملائه في إنتر ميامي".

وأضافت: "ينظر إلى مباراة إنتر ميامي على أرضهم أمام فيلادلفيا يونيون في 14 سبتمبر المقبل، على أنها موعد محتمل لعودة ميسي، حيث يريده الفريق جاهزًا لنهاية الموسم".