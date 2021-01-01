ميسي: الكلاسيكو هو النقطة السوداء وهذه البطولة خاصة للغاية لي

سعادة كبيرة..

عبّر ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، واعتبر أنها بطولة خاصة للغاية كونها الأولى وهو "قائد" النادي الكتالوني.

برشلونة وضح أربعة أهداف في شباك أتلتيك بيلباو منهم 2 عبر ميسي وتمكن هكذا من التتويج بأول الألقاب هذا الموسم رفقة المدرب رونالد كومان.

الفوز بالكأس من شأنه أن يفتح الباب أمام البرغوث للاستمرار مع برشلونة لمدة أطول، في الوقت الذي ينتهي فيه تعاقده بنهاية هذا الموسم ويمكنه الرحيل مجانًا.

البرغوث بعد الفوز باللقب تحدث للإعلام وقال "نحن سعداء للغاية، هذه المجموعة تستحق الفرح، إنه لأمر مميز أنني رفعت أول لقب كقائد للنادي الذي عشت فيه طوال حياتي".

كما أضاف "إنه موسم مختلف مع الكثير من التغييرات واللاعبين الشباب، كانت البداية صعبة بعض الشيء لكن الفريق أصبح أقوى ونحن الآن نكافح من أجل لقب الدوري الإسباني".

وتابع الدولي الأرجنتيني "كنا نعلم أن أتلتيك سيلعب 4-4-2 وامتلكنا الصبر في الشوط الثاني للاستحواذ على الكرة وفتح المساحات، أعتقد أنهم انهاروا في الشوط الثاني".

وواصل "عدم القدرة على الاحتفال مع جماهيرنا هو أمر محزن للغاية، إنه أمر مؤسف حقًا ولكن علينا التعايش، الكؤوس دائما مميزة والناس يستمتعون بها كثيرًا".

وأتم "أصبحنا الآن أقوياء جدًا وتبقى الكثير من المباريات في الدوري الإسباني، نحن جيدون جدًا والكثير من الأشياء قد تحدث، للأسف لم نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة في الكلاسيكو".

الجدير بالذكر أن برشلونة يبتعد عن متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين، وبفارق نقطة عن صاحب الوصافة ريال مدريد.