بيكهام سعيد بعد ليلة تاريخية لإنتر ميامي.. وسلبية لميسي!

ماذا قال أسطورة إنجلترا؟

تغنى أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، أحد مالكي نادي إنتر ميامي، بسلسلة انتصارات الفريق في المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

الانتصار الخامس على التوالي وغير المسبوق لميامي، جاء بريمونتادا غالية (2-3) على حساب مضيفه مونتريال، فجر الأحد، بعدما تأخر الفريق بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وسجل ماتياس روخاس ولويس سواريز هدفين قبل نهاية الشوط الأول عادلا النتيجة، ثم أحرز بنيامين كريماتشي هدف التقدم في الدقيقة 59.

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ورغم توقف سلسلة مساهمات ميسي التهديفية عند 11 مباراة بكل المسابقات، إذ فشل في الصناعة أو التسجيل، إلا أن بيكهام كان سعيدًا للغاية بالانتصار على مونتريال (في ملعبه) لأول مرة في تاريخ النادي.

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ونشر نجم مانشستر يونايتد السابق صورة من المباراة على حسابه بمنصة إنستجرام، وعلق عليها: "فوز رائع الليلة الماضية".

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 27 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، ويستعد لمواجهة أورلاندو سيتي في الجولة المقبلة.