ميسي: أتمنى العودة لبرشلونة، وهذا ما سأفعله بعد الاعتزال!

ليونيل ميسي يؤكد على رغبته في العودة لبرشلونة للمساعدة، ويكشف عن نواياه بعد اعتزال كرة القدم.

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي على رغبته في العودة لبرشلونة في أحد الأيام لمساعدة الفريق.

جاء هذا في حوار خاص لصحيفة "سبورت" يُنشر بالكامل صباح الإثنين 1 نوفمبر، وتطرق خلاله ليونيل للعديد من المواضيع، لكنه أوضح خلاله نواياه لما سيفعله في حياته بعد اعتزال كرة القدم.

وقال ميسي: "لقد قلت دائمًا أنني سأحب أن أساعد برشلونة، أحب أن أكون السكرتير الفني في أحد الأيام، لكنني لا أعلم إذا ما كان هذا سيحدث".

وأضاف: "أريد أن أكون سكرتيرًا فنيًا، لا أعلم إذا كان ذلك سيحدث في برشلونة أو في مكان آخر، لو كان هناك فرصة سأحب أن أساعد".

وأردف: "هذا هو المكان الذي أحبه، وأتمنى أن يكون في أفضل حال، وأن يستمر في التحسن وأن يستمر في كونه أحد أفضل الأندية في العالم".

وستنشر الصحيفة الحوار تباعًا، ويأتي فيه حديث ليونيل ميسي عن بدايته في باريس سان جيرمان وإمكانية الفوز بدوري أبطال أوروبا، وقدرته على الفوز بالكرة الذهبية السابعة، كما تطرق للحديث عن جوان لابورتا رئيس برشلونة.

جدير بالذكر أن ميسي يمضي أوقاتًا صعبة مع باريس سان جيرمان، فلم يسجل حتى الآن بقميص النادي الباريسي في الدوري الفرنسي.

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