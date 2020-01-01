ميستري يكشف أسباب تراجع برشلونة عن ضم كورتوا وموراتا

التفاصيل البسيطة عرقلت الصفقتين

اعترف نائب رئيس برشلونة السابق جوردي ميستري، بأن الإدارة كانت تخطط للتعاقد مع تيبو كورتوا وألفارو موراتا، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة، تسببت في إنهاء الفكرة.

وأشار الرجل الثاني السابق في "كامب نو"، إلى أن التركيز على الحارس البلجيكي كان في فترة تألقه مع أتلتيكو مدريد، حين كان معارًا من تشيلسي عام 2013، بينما المحاولة مع موراتا لم يمض عليها وقت بعيد.

وفي هذا الصدد قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "كنا على تواصل مع كورتوا، لكن في النهاية وقع الاختيار على تير شتيجن، بقرار من زوبيزاريتا".

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وفيما يخص سبب التراجع عن ضم موراتا، قال "بعد استطلاع رأي بعض اللاعبين، كان واضحًا أن التعاقد معه سيحدث صراعًا محتملاً في غرفة خلع الملابس، لأنه من النوع الذي يُحب اللعب ولا يقبل الجلوس على مقاعد البدلاء".

وتابع "كانت هناك مشكلتان مع موراتا.. أحدهما تتعلق بميزانية النادي، إذ كان بيب سيجورا مسؤولاً عنها، وكان شديد الحذر لعدم تجاوز الميزانية".

وختم حديثه في هذه الجزئية "كان موراتا لاعبًا دوليًا، وبالتالي لم يكن اللاعب الذي سيجلس على المقاعد كل مباراة، هذا في الوقت الذي كان فيه الجو هادئًا في غرفة خلع الملابس، لذا التعاقد معه كان سيهز الاستقرار، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللاعبين هم من يتخذون القرارات".

وفيما يخص أسباب تقديم استقالته العام الماضي، قال "تركت منصبي لأسباب مهنية، إذ شعرت بالعزلة وكنت أفكر عكس الجميع، وأحيانًا شعرت أنني أخوض معركة شاقة، وكما قلت، أفكاري كانت مختلفة عن باقي أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لم يكن مهمًا، وفي تلك اللحظة أدركت أنني الشخص الوحيد الذي يفكر بطريقة معينة".