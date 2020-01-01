موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

ندى الشافعي

يلتقى فريق برشلونة مع خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني يوم السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الآخرة 1441 هجريًا على ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.

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أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة - خيتافي كامب نو السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادى الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يعاني برشلونة من غياب نيتو ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي الذي انتهى موسمه بداعي الإصابة، وسيغيب لونجليه بسبب الإيقاف.

سيبدأ تير شتيجن في حراسة المرمى، سيميدو وبيكيه وأومتيتي وألبا في الدفاع، آرتور وبوسكيتس ودي يونج في الوسط، وفاتي وميسي وجريزمان في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لخيتافي

لن يغيب أي لاعب عن خيتافي بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد أمام برشلونة.

🧐 El , líder de la Liga en pases en campo contrario 👉https://t.co/N7z9lLrVXH pic.twitter.com/5dQeT40dlk — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 12, 2020

سيبدأ سوريا في حراسة المرمى، وأمامه أوليفيرا وإتشيتا ودجيني ونيوم في الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد كوكوريلا وأرامباري وماكسيموفيتش وجيسون، وسيقود الهجوم مولينا وماتا.

التشكيل | 4-4-2