في ميزته الكبرى.. موهبة برشلونة يتفوق على بيلينجهام!

أرقام 2024!

سجل فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة الشاب، هدفًا في الفوز على فالنسيا (4-2) أمس الإثنين بالدوري الإسباني الممتاز.

ويعد الهدف هو السادس للوبيز في عام 2024 بمختلف المسابقات، ليتفوق النجم الإسباني على كل لاعبي الوسط في الليجا (مثل إيسكو وفالفيردي وبيدري وميكيل ميرينو وإلكاي جوندوجان).

وحسب صحيفة "سبورت" فإن صاحب الـ20 عامًا تفوق على جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، في عدد الأهداف التي سجلها منذ يناير الماضي.

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واكتفى بيلينجهام بتسجيل 5 أهداف فقط في 2024، علمًا بأنه غاب عن 6 مباريات هذا العام، بسبب الإيقاف والإصابات.

والمفارقة أن لوبيز، الذي لا يشارك بشكل أساسي مع برشلونة، سجل أهدافه الستة رغم أنه لعب 38% فقط من الدقائق بالدوري الإسباني (أقل بـ500 دقيقة من بيلينجهام).