رسميًا | الفيصلي يضم مصطفى بصاص حتى نهاية الموسم

صفقة جديدة في الدوري السعودي

أعلن الفيصلي رسميًا تعاقده مع مصطفى بصاص لاعب الأهلي السابق وتوقيعه على عقد يمتد لنهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسمين إضافيين.

وكان بصاص قد فسخ عقده مع الأهلي بالتراضي مؤخرًا لأسباب فنية من جانب الفريق الجداوي ومديره الفني السويسري كريستيان جروس.

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ونشر حساب الفيصلي الرسمي على تويتر صورًا لتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق، وقال في تغريدة أخرى "إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبد المحسن المدلج توقع رسميًا مع اللاعب ''مصطفى بصاص'' لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسمين".

اللاعب صاحب الـ26 عامًا يُجيد اللعب في كافة مراكز وسط الملعب، وهو خريج قطاع الشباب بالأهلي، وقد لعب معارًا لأحد خلال الفترة بين يناير إلى يونيو 2018، ولعبت الإصابات دورًا مؤثرًا في تذبذب مسيرته الكروية وغيابه طويلًا عن اللعب.

ولم يلعب بصاص سوى مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري السعودي قبل أن يُعلن الأهلي فسخ عقده بالتراضي.

الفيصلي أنهى مرحلة الذهاب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

ويفتتح الفريق مشواره في النصف الثاني من الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء يوم السبت القادم خارج ملعبه.