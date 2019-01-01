رسميًا | نياكاتي يدعم هجوم الوحدة السعودي

صفقة جديدة للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوحدة السعودي رسميًا تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لدعم هجوم الفريق في الموسم القادم.

وأصدر النادي بيانًا أوضح فيه توقيع المهاجم صاحب الأصول المالية على عقد يمتد لـ3 مواسم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي.

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ووقع نياكاتي الملقب بالفهد الأسود عقود انضمامه للوحدة في مقر معسكر الفريق في سلوفينيا يوم أمس، ومن المتوقع انضمامه للتدريبات اليوم أو غدًا.

ولعب صاحب الـ26 عامًا لعدة أندية أوروبية أبرزها بولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا، ويمتاز بالقوة والسرعة والمهارة كما اتضح من مقطع الفيديو الذي نشره تويتر الوحدة.

وقد لعب 40 مباراة الموسم الماضي أحرز خلالهم 25 هدفًا وصنع 6 أهداف.

يُذكر أن الوحدة كان قد أعلن تجديد عقده ساري عمرو لموسم واحد قبل عدة أيام، فيما أكد رحيل التونسي عصام الجبالي بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.