تحديد موعد انطلاق دوري نجوم قطر وجدول الذهاب

تم تحديد الملاعب للجولات الأولى فقط

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدرت مؤسسة دوري نجوم قطر جدول مباريات مرحلة الذهاب في البطولة لموسم 2019-2020.

وأعلنت المؤسسة أن دوري نجوم قطر سينطلق في الـ21 من أغسطس القادم، وأوضحت أن وضع الجدول اعتمد على مراعاة عدة معايير أبرزها روزنامة الاتحاد الآسيوي والفيفا للمباريات الدولية، ومشاركات الأندية القطرية في البطولات القارية، وكذلك جدول صيانة اللاعب، وأخيرًا البطولات الدولية المقامة في قطر خلال الفترة القادمة.

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وأصدرت المؤسسة جدول مباريات الذهاب الكامل لكن مع تحديد ملاعب الجولات الخمسة الأولى فقط، والتي تقرر إقامتها في ملاعب مكيفة استاد الجنوب واستاد جاسم بن حمد بنادي السد للاستفادة من خاصية التبريد في تلك الملاعب.

وسيتم تحديد ملاعب مباريات الجولات المتبقية بدءً من الجولة السادسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة وحسب جدول الصيانة الدورية للملاعب.

وستُلعب مباريات الجولات الخمسة الأولى من البطولة بالتوقيت الشتوي نظرًا لإقامتها في الملاعب المكيفة، على أن يبدأ لعب المباريات بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجولة السادسة والمقرر لعبها في أكتوبر القادم.

يُذكر أن قطر ستستضيف هذا العام بطولتي كأس الخليج الـ24 وكأس العالم للأندية.