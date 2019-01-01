الوحدة يطلب ضم الصيعري من الاتفاق

والاتفاق يُحاول استغلال الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الوحدة خاطب نادي الاتفاق لطلب خدمات مهاجمه محمد الصيعري.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الاتفاق لا تُمانع في التخلي عن المهاجم المرتبط معها بعقد يمتد لموسمين إضافيين، لكن بشرط الحصول على مقابل مالي جيد.

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وأضافت أن الاتفاق سيُحاول استغلال عرض الوحدة لمحاولة ضم صالح العمري لصفوفه، خاصة بعد تجربته الناجحة مع النادي الغربي سابقًا.

وكان الوحدة قد أعلن أول أمس تعاقده مع عبد الرحمن الريو لاعب الحزم وتوقيعه عقدًا احترافيًا مع محمد القرني الذي لعب له بعقد هاوٍ منذ يناير الماضي، فيما ضم الاتفاق رسميًا أمس الأحد لاعب منتخب أفريقيا الوسطى "سيدريك يامبيري".

يُذكر أن الوحدة أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السابق بعدما جمع 42 نقطة.