سيماو: سعيد ومستعد لخوض التحدي مع الفيحاء

المدرب الجديد للفيحاء يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى البرتغالي خورخي سيماو سعادته الكبيرة بالعمل في الدوري السعودي، ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرًا فنيًا جديدًا للفيحاء.

وأكد سيماو أنه تعاقد للفيخاء لخوض تحدٍ جديد، مؤكدًا أن الجدية التي وجدها خلال المفاوضات مع إدارة النادي والرغبة الكبيرة في التعاقد معه لعبا دور مهم في موافقته على تولي المسؤولية، متمنيًا أن يُوافق في تحقيق تطلعات إدارة النادي وجماهيره.

هارون كمارا يُواصل "تمرده" على القادسية

وتوجه سيماو بالشكر لرئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته على احترافيتهم في التعامل، مؤكدًا أنه والجهاز الفني جاهزون للبدء فورًا للعمل على بناء فريق مميز للفيحاء في الموسم القادم.

وأشار الموقع الرسمي للنادي أن المدرب صاحب الـ42 عامًا لديه خلفية كاملة عن طبيعة الحياة في السعودية وكرة القدم التي تحظى باهتمام جماهير كبير وتمتاز بالمنافسة القوية بين الأندية، موضحًا أن المدرب علم تلك الأمور من خلال بحثه المسبق واستشارته لبعض زملائه الذين عملوا في الدولة الخليجية سابقًا.

وأضاف حسب الموقع الرسمي "أعتقد أنه من المهم عدم التركيز على المحترفين الأجانب بل العمل على اللاعبين السعوديين والذين لديهم مواهب رائعة وامكانيات عالية".

وأتم مؤكدًا رغبته في بناء فريق قوي يتجاوز أخطاء الموسم الماضي خاصة تذبذب المستوى وغياب التركيز في المراحل المهمة من البطولة.