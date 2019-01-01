عبد الله آل سالم يدفع ثمن تعاقدات النصر الجديدة

اللاعب أصبح خارج الحسابات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعاقد النصر هذا الصيف مع المهاجمين، عبد الفتاح آدم من التعاون وعباس آل صالح من نجران، ويبدو أن هناك من سيدفع ثمن هذه التعاقدات.

ويمتلك بطل الدوري السعودي حاليًا 4 مهاجمين، الثنائي الجديد بجانب عبد الرزاق حمدالله وعبد الله آل سالم الذي ارتدى قميص الفريق قادمًا من الفيحاء خلال يناير الماضي.

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ويرى المدرب روي فيتوريا أن هذا العدد زائد عن حاجة الفريق ولذا يرغب بالتخلي عن مهاجم مكتفيًا بثلاثة في قائمة الفريق.

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة أن خياره وقع على عبد الله آل سالم، خاصة أنه لم ينجح في إحراز أي هدف خلال مبارياته الـ9 مع النصر في الموسم الماضي.

وترى الإدارة بقيادة صفوان السويكت أن هذا القرار يصب في صالح النادي، إذ سيعمل على إعادة المهاجم لناديه الفيحاء مما قد يُخلص النصر من أزمة المستحقات المتبقية من صفقة ضمه في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.