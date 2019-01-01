النصر يستقر على استمرار الرباعي المحترف في القائمة الآسيوية

عبر المدرب البرتغالي عن إعجابه بالظهور المميز للاعب صالح عباس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي استقرار المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على الرباعي الأجنبي المُقيد في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

العالمي يمتلك في قائمته الرباعي : الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ولاعب الوسط البرازيلي جوليانو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكانت تقارير قد رشحت إمكانية قيد نور الدين أمرابط إلا أن اللاعب رفقة حمد الله لم يلتحقا بمعسكر الفريق حتى الآن، حيث يحظيان بإجازة خاصة.

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في إطار أخر، عبر المدرب البرتغالي عن إعجابه بالظهور المميز للاعب صالح عباس، بالإضافة للتوقيع مع عبد الفتاح آدم.

وأشارت التقارير نفسه إلى أن المهاجم عبد الله السالم قد يكون خارج حسابات الفريق النصراوي، الموسم المقبل، بعد التوقيع مع العباس وآدم.

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يُذكر أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي وتصب الترشيحات في صالح المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب جلطة سراي التركي.