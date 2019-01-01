الفيصلي يُوقع عقدًا مبدئيًا مع ويليام ألفيس

الصفقة ستحسم رسميًا بعد الفحوصات الطبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الفيصلي السعودي توقيعه عقدًا مبدئيًا مع البرازيلي ويليام ألفيس مهاجم تشافيز البرتغالي.

وأوضح حساب النادي الرسمي على تويتر أن اللاعب سيُوقع على عقود انضمامه نهائيًا للفريق بعد خضوعه للفحوصات الطبية المعتادة.

وأضاف أن ويليام وصل السعودية بالفعل عبر مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله وليد الرخيمي مدير العلاقات العامة في النادي.

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وارتبط المهاجم صاحب الـ27 عامًا خلال الفترة الأخيرة بفريق العين الإماراتي، لكن الفيصلي نجح في حسم الصفقة لصالحه في النهاية.

ولعب ويليام 33 مباراة في الدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي لم يُسجل خلالهم سوى 5 أهداف وصنع 3، ويرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى عام 2020.

يُذكر أن ويليام بدأ مسيرته مع بوتافوجو البرازيلي، وقد باعه لفريق زيلينا السلوفاكي عام 2014، وانتقل بعد عامين إلى قيصري سبور لكن لم يستمر معه سوى 6 أشهر قبل أن ينتقل لصفوف تشافيز في البرتغال.