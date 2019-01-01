صحيفة | عموري خارج مباراة الهلال أمام الأهلي

صحيفة سعودية أثارت الجدل على السوشيال ميديا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثارت صحيفة الجزيرة السعودية جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا بتأكيدها حاجة عمر عبد الرحمن "عموري" لشهرين من العلاج قبل العودة للملاعب.

وانضم عموري للهلال السعودي في الصيف الماضي، لكنه تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال أكتوبر الماضي أبعدته عن اللعب حتى نهاية الموسم.

ورغم أن اللاعب الإماراتي نال الضوء الأخضر للعودة للتدريبات الجماعية في الأيام الأخيرة من الموسم الماضي، ورغم استدعائه للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 من جانب ناديه، إلا أن الصحيفة أكدت حاجته لشهرين من العلاج.

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وأوضحت الجزيرة أن الفحوصات الطبية لصاحب الـ27 عامًا أظهرت تبقي شهرين في برنامجه التأهيلي وعدم قدرته على المشاركة مع الهلال إلا في شهر سبتمبر القادم، وهو ما يعني غيابه عن مواجهتي أهلي جدة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأثارت تلك التغريدة جدلًا واسعًا بين مشجعي الزعيم، إذ رأى بعضهم أن الخبر مجرد "حجة" من الهلال لعدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي هذا الصيف، فيما تخوف البعض الآخر من صحة الخبر وغياب عموري عن مواجهتي دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن مستقبل عموري مازال يُحيطه الغموض، إذ ينتهي عقده مع الهلال هذا العام ولم يُجدد حتى الآن، وقد ارتبط اللاعب بالعودة لفريقه السابق "العين الإماراتي".