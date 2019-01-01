ظهير أيسر الاتحاد يُوقع للرائد

اللاعب يبحث عن فرصة اللعب المنتظم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الرائد في التعاقد مع محمد ريمان ظهير أيسر اتحاد جدة، وقد وقع اللاعب عقدًا يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه جرى توقيع العقود يوم أمس الثلاثاء في جدة بحضور وكيله أحمد المزيني.

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وقال صاحب الـ22 عامًا للرياضية أن اختياره الرائد جاء لرغبته في البحث عن فرصة لم ينلها كاملة في الاتحاد، مشددًا على التزامه بالإخلاص لفريقه الجديد طالما ارتدى شعاره.

يُذكر أن اتحاد جدة كان قد تخلى عن الثنائي أحمد العسيري وجمال باجندوح، وقد نجح النادي مؤخرًا في ضم عبد الإله المالكي قائد الوحدة.

وسينطلق الدوري السعودي للمحترفين في الـ22 من أغسطس القادم، لكن موسم الاتحاد سيبدأ مبكرًا بمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في الخامس من أغسطس القادم ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.