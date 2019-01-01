أخبار الانتقالات | شباب الأهلي يقترب من سمير نصري، والوصل ينتظر جايبور

الناديان توصلا لاتفاق حول الصفقة

نجح الوصل في التوصل لاتفاق مع إنديبندينتي على استعارة لاعبه فيرناندو جايبور مقابل 700 ألف دولار لموسم واحد مع أولوية الشراء في نهايته.

وينتظر النادي الإماراتي حاليًا رد اللاعب نفسه، إذ قال وكيله أنه مازال يُفكر وإن أكد في نفس الوقت أن عرض الوصل هو الأفضل والوحيد لموكله حتى الآن.

ومن المتوقع أن يحسم جايبور قراره خلال الأيام القليلة القادمة، ليتحدد بعدها شكل الصفقة وإن كانت ستستمر بصيغة الإعارة أم تتحول لشراء نهائي.