"صفقة من برشلونة ومنافسة شرسة مع الأهلي على لاعب الاتفاق" .. جديد ميركاتو الاتحاد

تطورات مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

شهد ميركاتو نادي الاتحاد السعودي، تطورات مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

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الاتحاد أكثر الأندية السعودية نشاطًا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع أكثر من لاعب؛ على رأسهم الثلاثي الأجنبي "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للإعلامي الرياضي محمد البكيري، مساء اليوم الإثنين، حسم العميد الاتحادي، صفقة مهمة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع نادي برشلونة، (اتحادي)"؛ دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقتٍ سابق.. أكدت صحيفة "الرياضية" على رصد الاتحاد، 3 أسماء عاليمة في مركز قلب الدفاع؛ هم: "إينيجو مارتينيز، الفرنسي كليمون لينجليه والبرتغالي دانيلو بيريرا"، لضم أحدهم في الصيف الحالي، بترشيح من المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس.

وبعد هذا الخبر.. انتقل لينجليه من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني "معارًا"، بينما أعلنت صحيفة "أبولا" البرتغالية، رفض بيريرا عرض الاتحاد، على الرغم من موافقة ناديه باريس سان جيرمان.

ميركاتو نادي الاتحاد "المحلي"..

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن أن صفقة انتقال المدافع عبدالإله العمري، من نادي النصر السعودي إلى الاتحاد؛ أصبحت مهددة بالفشل.

الرشيد أشار عبر "بودكاست مادة"، مساء اليوم الإثنين، إلى رغبة مشتركة بين الاتحاد والعمري، على إتمام الصفقة؛ لكن.. الساعات الماضية شهدت تدخل فريق آخر - لم يذكر اسمه -، من أجل خطف اللاعب.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، عن منافسة قوية بين الاتحاد وعملاق جدة الآخر الأهلي؛ للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي.

السبيعي لفت عبر "بودكاست مادة"، إلى أن هذا اللاعب؛ هو الظهير الأيمن راضي العتيبي، حيث أصبح القرار في يد الإدارة الاتفاقية، لاختيار العرض الأفضل، أو التمسك باللاعب من الأساس.