"بين ثنائي برشلونة ونجم باريس سان جيرمان" .. الاتحاد يختار مدافعه الجديد

صفقات نادي الاتحاد تتوالى..

حدد نادي الاتحاد السعودي، 3 أسماء عالمية تجيد في قلب الدفاع، للتعاقد مع أحدهم قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد أكثر الأندية السعودية نشاطًا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع عديد الصفقات؛ في مقدمتهم الثلاثي الأجنبي "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار والجناح الفرنسي موسى ديابي".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وضع الإدارة الاتحادية، الفرنسي كليمون لينجليه والإسباني إينيجو مارتينيز، ثنائي دفاع العملاق الكتالوني برشلونة، على رأس أولويتها في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وإلى جانب ثنائي برشلونة.. أشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمام اتحادي كبير أيضًا، بالتعاقد مع البرتغالي دانيلو بيريرا، نجم فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، الذي يجيد في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط "الارتكاز".

وكشفت الصحيفة عن أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد؛ هو من رشح هذا الثلاثي الدفاعي لمجلس الإدارة، من أجل التعاقد مع أحدهم بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من الأسماء الدفاعية الأخرى، على طاولة إدارة نادي الاتحاد؛ حيث يتوقف التعاقد مع أحدهم، على مدى النجاح أو الفشل في ملف الثلاثي - سابق الذكر -.