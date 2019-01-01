الهيئة العامة للرياضة تطالب الاتحاد بإيضاح حول انتقال رودريجز لتركيا

يبدو أن الاتحاد على أبواب أزمة جديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أنه موسم الأزمات في اتحاد جدة السعودي، إذ بعد خسارة قضايا اللاعبين وزيادة ديون النادي، وخسارة الصفقات لصالح المنافسين، ظهرت أزمة جديدة متعلقة باللاعب جاري رودريجز.

وكان مهاجم الرأس الأخضر قد أتم انتقاله من الاتحاد إلى فناربخشة التركي بالإعارة لمدة موسمين، بعدما كان الفريق السعودي قد ضمه لصفوفه في يناير الماضي.

هل يُلدغ اتحاد جدة من نفس الجحر مرتين؟

وأعلن النادي التركي ضم رودريجز لصفوفه بالإعارة المجانية لمدة موسمين مع حق ضمه نهائيًا، وقد قيل أيضًا أن الاتحاد سيتحمل نصف راتبه خلال مدة التعاقد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في السوشيال ميديا والأوساط الرسمية السعودية.

وقد أفادت صحيفة الرياضية أن الهيئة العامة للرياضة في السعودية أرسلت خطابًا لإدارة الاتحاد طلبت منها إيضاحًا حول كل ما أثير حول تلك الصفقة، ومدى صحة تخلي مجلس الإدارة بقيادة أنمار الحائلي عن اللاعب مجانًا رغم شرائه من جالاتا سراي خلال يناير الماضي بـ9 ملايين يورو.